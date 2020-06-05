«ДНР» переводит донецкие школы на российские стандарты образования

Школы в отдельных районах Донецкой области с 1 сентября 2020 года перейдут на российские образовательные стандарты, заявили в группировке «ДНР». При этом, школы «сохранят некоторые региональные особенности».



«Вы знаете, что наши школьники обучаются по российским учебникам, и с 1 сентября мы практически полностью переходим на российские образовательные стандарты. Естественно, у нас будут несколько предметов, которые имеют наш региональный характер, а так практически мы будем работать по российским стандартам», заявил представитель группировки Михаил Кушаков.

В марте «ДНР» лишила украинский язык «государственного статуса» и убрала его из образовательных программ на подконтрольной ей территории Донетчины.



В мае «ЛНР» исключила изучение украинского языка из базовой части учебных планов общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год.