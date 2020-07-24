День открытой «Еленовки»: ситуация на КПВВ под Донецком

Сегодня, 24 июля, группировка «ДНР» на день открыла пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Пресс-офицер Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины Валерия Карпиленко рассказала «Новостям Донбасса», что сегодня в сторону неподконтрольной властям территории уже было пропущено около 100 человек и 6 автомобилей.



А с временно оккупированной территории КПВВ «Новотроицкое» пересекли около 30 человек и 2 машины.



Выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые формирует штаб «ДНР» по коронавирусу. При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице.



В свою очередь прибывшие на подконтрольную Украине территорию обязуются пройти 14-дневную самоизоляцию с мобильным приложением «Дій вдома».



Желающих попасть в Донецк украинские пограничиники предупреждают, что лучше пересекать линию соприкосновения, если они уверены, что их пропустят на той стороне.



Пропуск через блокпост «ДНР» будет осуществляться с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00. В «ДНР» сообщили, что КПВВ «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам.



Боевики по-прежнему полностью блокируют работу еще одного КПВВ на Донетчине — «Марьинка».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».