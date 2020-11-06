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Ермак: Зеленский поручил обеспечить жителям ОРДЛО доступ к украинскому ТВ

06 ноября 2020, 10:30

Ермак: Зеленский поручил обеспечить жителям ОРДЛО доступ к украинскому ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на недавнем совещании поставил задачу обеспечить доступ жителям Донбасса к украинскому телевидению, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Когда мы приезжаем на Донбасс, люди там смотрят российское телевидение. Люди строят свои впечатления, ощущения о том, что происходит в стране, не через украинские каналы, не через украинское телевидение», — сказал он в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

Ермак отметил, что, в том числе, на этой неделе проходило совещание у президента, где тот четко поставил задачу, чтобы в течение нескольких недель люди, которые проживают на Донбассе, в Крыму, имели возможность смотреть украинское телевидение.

Он указал, что они должны получать правдивую информацию о происходящем в Украине, о том, что Украина делает для населения на подконтрольной территории, для переселенцев из Крыма.

«Людей объединяют очень простые вещи: жизнь в достатке, спокойная, мирная, прогнозируемая, и именно в этом мы видим свою задачу — сделать так, чтобы каждый украинцев чувствовал себя счастливым на своей земле», — подчеркнул глава ОП.

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