По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области зарегистрировано еще 22 смерти от COVID-19 и 388 заболевших. Всего подтверждено 14582 случая заболевания COVID-19. Из них 5242 человека выздоровели, 224 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила, что за сутки выявлено 198 новых случаев COVID-19 и 17 летальных случаев. Всего формирование подтверждает 7993 случая коронавируса, из которых выписаны 3762 человека, летальных случаев — 704.



В Луганской области лабораторно подтверждено 104 новых случая COVID-19 в области. Умерли от осложнений восемь человек. За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 4643 человек. Из них выздоровели — 2291, умерли 117 человек.



В отдельных районах Луганской области зарегистрировано еще три летальных случая от COVID-19. По состоянию на 10 ноября группировка признает 1643 заболевших коронавирусом, из которых выздоровели 1350 человек, умерли — 112.





Политика



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что обеим сторонам переговоров нужно идти на уступки. Так он ответил на вопрос о том, допускаются ли поправки в Конституции по Донбассу, если Россия согласится отдать границу до проведения выборов в ОРДЛО.



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Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поднял тему урегулирования конфликта на Донбассе.



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