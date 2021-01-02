В Алчевске возобновили теплоснабжение во всех домах после аварий

В Алчевске завершились ремонтные работы по подаче теплоносителя в жилые дома. Об этом сообщили в администрации города. Об этом сообщили в подконтрольной группировке «ЛНР» администрации города.



Отмечается, что отопление возобновлено во всех домах.

В результате двух масштабных аварий на магистральных тепловых сетях 27 декабря в Алчевске без тепла остались 386 жилых домов и ряд социально-культурных объектов.

31 декабря подача тепла была возобновлена в 330 жилых домах.



В январе 2006 года Алчевск почти полностью остался без тепла. Тогда вышли из строя обе главные котельные города — «Заводская» и «Восточная». Без теплоснабжения оказались около 800 домов — почти все многоэтажки города. В восстановлении отопительной системы участвовали ремонтные бригады и спасатели почти всех областей Украины. Ликвидировать аварию удалось лишь месяц спустя, в конце февраля.