Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Верховный суд приступил к рассмотрению иска одного из «каналов Медведчука»

08 апреля 2021, 16:40

Верховный суд приступил к рассмотрению иска одного из «каналов Медведчука»

Верховный суд начал рассмотрение дела о применении санкций к ООО «Ариадна ТВ» ( телеканал «112 Украина»). Об этом сообщает пресс-служба суда.

«7 апреля 2021 Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 9901/47/21 по иску ООО "Ариадна ТВ", в котором обжаловано указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", согласно которому применены санкции к истцу», — говорится в сообщении.

В судебном заседании был заслушан ряд ходатайств от сторон.

Верховный Суд, удовлетворив ходатайство сторон об отложении рассмотрения дела и предоставления срока для ознакомления с доказательствами и объяснениями, подготовленными третьим лицом на стороне ответчика — Службой безопасности Украины, отложил рассмотрение дела. Следующее заседание состоится 14 апреля 2021 в 16:30.

Исковое заявление от ООО «Ариадна ТВ» поступило 1 марта, постановлением от 5 марта было открыто производство по делу.

26 марта суд удовлетворил заявление СБУ о продлении процессуального срока для подачи в суд доказательств и объяснений на иск ООО «Ариадна ТВ».

Всего на рассмотрении КАС ВС находится 10 исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента о применении персональных санкций.

В частности, на 15:00 15 апреля 2021 назначено к рассмотрению в судебном заседании дело № 9901/51/21 по иску ООО «Партнер ТВ». Рассмотрение дела № 9901/42/21 по иску ООО «Лидер ТВ» состоится 26 апреля 2021 в 12:00.

26 апреля на 14:30 назначено продолжение судебного заседания по рассмотрению дела № 9901/34/21 по иску ООО «Новости 24 часа», слушание которого начато 29 марта.

Кроме этого, 25 мая в 10:00 будет продолжено рассмотрение дела № 9901/54/21 по иску ООО «ТВ Выбор», слушание которого начато 6 апреля 2021.

Отдельно в суде напомнили, что дело № 9901/40/21 по иску ООО «Телерадиокомпания» 112-ТВ назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится 12 апреля в 14:00.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.

По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».

Еще по теме

Прочее
Санкции 112 Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:43
Завтра «ДНР» разблокирует пропуск через свой КПВВ под Донецком
11:11
«ДНР» сообщила о 177 заболевших и 11 умерших от коронавируса
09:48
«ЛНР»: 28 новых заболевших COVID-19 и один умерший
09:24
«ЛНР» заявила о подрыве мужчины возле заминированной реки Северский Донец
22:53
«ДНР»: Жительница Зайцево пострадала из-за взрыва 
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 апреля
15:33
«ДНР» отменит комендантский час на майские праздники
15:06
Пушилин связал нежелание открывать КПВВ с коронавирусом
14:40
«Всех перевезти не получится»: Пушилин признал, что очень мало жителей ОРДЛО смогут выехать в РФ для голосования на выборах в Госдуму
14:00
Из донецкой шахты Скочинского вывели часть работников
13:47
В Донецке отсрочили запуск металлургического завода «по техническим причинам»
12:49
«ДНР» утверждает, что проводит военный призыв, а не мобилизацию
12:35
В «ДНР» говорят, что Россия поддерживает группировку уже «другими масштабами»
12:18
ОБСЕ: Действия «Л-ДНР» мешают оперативно следить за ситуацией на Донбассе
12:00
«ДНР»: 157 новых пациентов с COVID-19 и 10 летальных случаев за сутки
все новости
18:38
Штаб: боевики стреляли по позициям ВСУ и гражданским объектам
18:38
Маски даже на улице: В Славянске усилили карантин
17:56
Суд по делу Штепы продолжит заседание 11 мая
17:34
Москва предлагала ввести Януковича в Трехстороннюю контактную группу
17:26
Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме
17:16
В штабе ООС прокомментировали гибель ребенка на Донбассе
17:00
Россия не хочет обсуждать вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска
16:58
Поездка Зеленского на Донбасс: пообедал с военными, раздал подарки
16:47
В РФ утверждают, что начало боевых действий на Донбассе и вступление в НАТО приведет к развалу Украины
16:40
Верховный суд приступил к рассмотрению иска одного из «каналов Медведчука»
16:10
Главу «администрации» Новоазовска будут судить заочно
15:59
«Если будет Сребреница». В РФ рассказали, когда будут «защищать» жителей Донбасса с российскими паспортами
15:38
Киев имитирует военную угрозу на Донбассе, а конфликт можно решить за год, заявил Козак
15:37
ОП: Высказывание Мендель об «украинском русском языке» является ее личным мнением
15:29
Очередные переговоры советников «нормандской четверки» состоятся 19 апреля, сообщили в РФ
все новости
ВИДЕО
Создание «частной армии» и работа в интересах Коломойского: в чем подозревают Семенченко ►
07 апреля, 10:06
«Л-ДНР» объявили призыв, Россия стягивает войска и обострение на Донбассе: Дайджест НД ►
06 апреля, 11:43
Ситуация с металлургией Донбасса при «ДНР»: Курченко — всё? ►
04 апреля, 09:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция