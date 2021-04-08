Верховный суд начал рассмотрение дела о применении санкций к ООО «Ариадна ТВ» ( телеканал «112 Украина»). Об этом сообщает пресс-служба суда.



«7 апреля 2021 Кассационный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 9901/47/21 по иску ООО "Ариадна ТВ", в котором обжаловано указ Президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", согласно которому применены санкции к истцу», — говорится в сообщении.



В судебном заседании был заслушан ряд ходатайств от сторон.



Верховный Суд, удовлетворив ходатайство сторон об отложении рассмотрения дела и предоставления срока для ознакомления с доказательствами и объяснениями, подготовленными третьим лицом на стороне ответчика — Службой безопасности Украины, отложил рассмотрение дела. Следующее заседание состоится 14 апреля 2021 в 16:30.



Исковое заявление от ООО «Ариадна ТВ» поступило 1 марта, постановлением от 5 марта было открыто производство по делу.



26 марта суд удовлетворил заявление СБУ о продлении процессуального срока для подачи в суд доказательств и объяснений на иск ООО «Ариадна ТВ».



Всего на рассмотрении КАС ВС находится 10 исковых заявлений, которыми оспаривается указ президента о применении персональных санкций.



В частности, на 15:00 15 апреля 2021 назначено к рассмотрению в судебном заседании дело № 9901/51/21 по иску ООО «Партнер ТВ». Рассмотрение дела № 9901/42/21 по иску ООО «Лидер ТВ» состоится 26 апреля 2021 в 12:00.



26 апреля на 14:30 назначено продолжение судебного заседания по рассмотрению дела № 9901/34/21 по иску ООО «Новости 24 часа», слушание которого начато 29 марта.



Кроме этого, 25 мая в 10:00 будет продолжено рассмотрение дела № 9901/54/21 по иску ООО «ТВ Выбор», слушание которого начато 6 апреля 2021.



Отдельно в суде напомнили, что дело № 9901/40/21 по иску ООО «Телерадиокомпания» 112-ТВ назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится 12 апреля в 14:00.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и его активов стало расследование спецслужб Украины, которое выявило схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса через связанную с Медведчуком и Козаком фирму «Торговый дом «Донские угли».