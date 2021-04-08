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«Дело Василия Стуса» : Суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч гривен

08 апреля 2021, 23:44

«Дело Василия Стуса» : Суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч гривен

Киевский апелляционный суд постановил взыскать 139,5 тысячи гривен с народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в пользу издательства «Vivat» в деле об упоминании его имени в книге Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса». Об этом сообщил адвокат Кипиани Вячеслав Якубенко.

«Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции», — написал он.

Адвокат допускает, что Медведчук обжалует это решение суда.

«Теперь это спор о деньгах. Деньги Медведчук не уступит: будет подавать кассационную жалобу», — считает он.

Апелляционный суд Киева отменил решение о запрете публикации книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» из-за упоминаний в ней о Викторе Медведчуке.

Книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» вышла в печать в мае 2019 года, а уже в сентябре Медведчук заявил, что будет требовать через суд запретить ее распространение.

Медведчук считает, что в 9 эпизодах книги Кипиани содержатся высказывания, которые не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство. Суд принял сторону истца, нардепа Виктора Медведчука, который был адвокатом диссидента Василия Стуса, и запретил распространять книгу в ее нынешней редакции. 

В этих эпизодах Кипиани рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в судебном процессе 1980 года. В результате поэта приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки.

Стус умер 4 сентября 1985 года в карцере после объявленной им голодовки.

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