Разумков: Украина выступает за последовательное выполнение Минских соглашений

Украина выступает за последовательное выполнение Минских соглашений — сначала вопросы безопасности, а затем политические. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала «Наш».



«Мы выполняем минские договоренности.... Но сначала — прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, обмен пленными и заложниками всех на всех... движение должно быть пошаговое», — отметил он.



Разумков подчеркнул, что Верховная Рада девятого созыва приняла законопроекты по различным направлениям в том числе о помощи людям, проживающих на оккупированных территориях или на территориях в непосредственной близости к линии фронта, по социальным, экономическим, медицинским и политическом направлениях.