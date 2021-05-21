Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Разумков: Украина выступает за последовательное выполнение Минских соглашений

21 мая 2021, 19:43

Разумков: Украина выступает за последовательное выполнение Минских соглашений

Украина выступает за последовательное выполнение Минских соглашений — сначала вопросы безопасности, а затем политические. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире телеканала «Наш».

«Мы выполняем минские договоренности.... Но сначала — прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, обмен пленными и заложниками всех на всех... движение должно быть пошаговое», — отметил он.

Разумков подчеркнул, что Верховная Рада девятого созыва приняла законопроекты по различным направлениям в том числе о помощи людям, проживающих на оккупированных территориях или на территориях в непосредственной близости к линии фронта, по социальным, экономическим, медицинским и политическом направлениях.

Еще по теме

Люди
Дмитрий Разумков
Прочее
Минские соглашения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 мая
17:49
В Донецке снова заговорили о минировании зданий
15:55
«ДНР»: В Донецке задержали несовершеннолетнего лжеминера
15:20
Потребуют регистрацию: «ДНР» определила правила въезда в Седово в этом году
11:28
«ДНР»: За сутки еще более 300 пациентов с ковидом
09:34
На неподконтрольной Луганщине – 30 новых случаев COVID-19
23:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 20 мая
20:03
Боевики снова запретили патрулю ОБСЕ проезд на блокпосте у Еленовки
19:44
«ДНР» милитаризирует даже отдых: В Донецке строят парк с военной техникой
19:02
В Донецке в ходе обстрела повреждены два здания
13:17
«ДНР» второй день подряд фиксирует почти 300 новых случаев ковида
13:10
Договорились или нет? Что говорят об открытии КПВВ «Золотое» и «Счастье»
11:41
«ЛНР» пока не собирается открывать КПВВ на Луганщине
11:15
В пятницу «ДНР» временно откроет свой пункт пропуска
09:50
В «ЛНР» обновили статистику заболеваний ковдиом
все новости
20:46
В СБУ заявили о блокировке деятельности российской ботофермы
19:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 мая
19:43
Разумков: Украина выступает за последовательное выполнение Минских соглашений
18:52
Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая
17:55
Начали бурить скважины: Россия ищет пресную воду для Крыма под Азовским морем
17:50
Апелляционный суд оставил в силе домашний арест для Медведчука
17:49
В Донецке снова заговорили о минировании зданий
17:24
Депутаты от ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство
17:21
Идентификацию онлайн для пенсионеров-ВПЛ могут запустить до конца года: Подробности
17:06
Турчинов: Я не поручал Медведчуку вести переговоры с Россией в 2014 году
16:28
В Ощадбанке лежат 150 тысяч перевыпущенных карт: Правозащитница – о ситуации с просроченными картами ВПЛ
15:55
«ДНР»: В Донецке задержали несовершеннолетнего лжеминера
15:48
Собирал информацию о военных объектах: На Хмельниччине задержали бывшего боевика «ЛНР»
15:35
В Марьинке обстрелом повреждены несколько домов
15:20
Потребуют регистрацию: «ДНР» определила правила въезда в Седово в этом году
все новости
ВИДЕО
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11
Административные услуги скоро станут доступны на КПВВ «Станица Луганская»
18 мая, 18:51
В Донецке пришли за пустыми квартирами, а в Киеве — за Медведчуком. Дайджест НД ►
17 мая, 08:48

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция