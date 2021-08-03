Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Проект реконструкции донецкой «Юности» снова подорожал

03 августа 2021, 15:35

Проект реконструкции донецкой «Юности» снова подорожал

В Донецке дали новую оценку стоимости реконструкции дворца молодежи «Юность». Теперь цифра равна 1 миллиарду 650 миллионам рублей (около 640 миллионов гривен). Об этом заявил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.

В феврале этого года реконструкцию «Юности» оценили в 1,4 миллиарда рублей (более 500 миллионов гривен). Тогда в «ДНР» сказали, что проект находится на строительной экспертизе.

«Новости Донбасса» ранее писали, что стоимость реконструкции дворца молодежи в Донецке, который серьезно пострадал в результате обстрелов 2014 года, уже неоднократно пересматривалась.

В марте 2019 года в «ДНР» заявили, что средства на ремонт «Юности» выделят семья певца Иосифа Кобзона и российские депутаты. Стоимость работ оценили в 500 миллионов рублей, но ремонт так и не был начат.

Замдиректора ДМ «Юность» Гелена Ефимова в августе 2019-го заявляла, что реконструкция здания обойдется примерно в 260 миллионов рублей.

В октябре 2020 года был показан эскизный проект реконструкции дворца молодежи «Юность».

Еще по теме

Прочее
Юность
Места
Донецк
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:35
Проект реконструкции донецкой «Юности» снова подорожал
14:32
«ДНР» заявила о смерти женщины, которая ранее пострадала от обстрела
13:08
«ДНР» сообщила о 353 новых заболевших ковидом и 25 умерших
12:05
Бывший «регионал» пришел на праздник ВДВ в Донецке в форме «ДНР»
10:26
«ЛНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса
08:52
В Луганске продлили работу лифтов до 11 часов вечера
23:02
«ДНР» заявила о ранении двух человек в результате боевых действий
21:09
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 августа
16:18
«ДНР» устроила в Донецке выступление подростков в форме ВДВ
14:14
«ЛНР»: Двое мужчин погибли от отравления углекислым газом в копанке
13:58
Пушилин исключил возвращение ОРДЛО под контроль Украины. Это нарушение «Минска»
12:41
Боевики угрожали сбить беспилотник ОБСЕ
09:38
«ЛНР» за сутки зарегистрировала 11 летальных случаев от ковида
09:22
В «ДНР» хотят, чтобы дончане сами покосили траву у «Донбасс Арены»
23:50
Донбасс. Итоги недели 26 июля - 1 августа
все новости
16:56
У президента сказали, что следят за делом о смерти Шишова
15:35
Проект реконструкции донецкой «Юности» снова подорожал
15:11
Украинская борчиха Черкасова завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Токио
14:32
«ДНР» заявила о смерти женщины, которая ранее пострадала от обстрела
14:05
Чиновникам временно запретили ездить в зону конфликта на Донбассе. Разумков отменил визит
13:08
«ДНР» сообщила о 353 новых заболевших ковидом и 25 умерших
13:02
Украина получит бесплатный транш от МВФ накануне Дня независимости
12:06
Зеленский: Крым и Донбасс все равно вернутся, это вопрос времени
12:05
Бывший «регионал» пришел на праздник ВДВ в Донецке в форме «ДНР»
11:12
Ковид на Луганщине: 47 заболевших, 1 смерть
10:48
В селе Донецкой области три недели не могут починить электросети после обстрела
10:26
«ЛНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса
09:40
В штабе ООС рассказали об обстрелах со стороны боевиков на Донбассе
09:19
В Донецкой области 65 новых случаев ковида и 1 смерть
09:16
Глава «Белорусского дома в Украине» найден повешенным в киевском парке
все новости
ВИДЕО
Зеленский: Крым и Донбасс все равно вернутся, это вопрос времени
03 августа, 12:06
На КПВВ вернули тесты. Когда Донецк получит украинские пенсии. Дайджест НД ►
01 августа, 21:40
Кремль начал новую войну против Украины. Теперь судебную ►
31 июля, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция