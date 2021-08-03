Проект реконструкции донецкой «Юности» снова подорожал

В Донецке дали новую оценку стоимости реконструкции дворца молодежи «Юность». Теперь цифра равна 1 миллиарду 650 миллионам рублей (около 640 миллионов гривен). Об этом заявил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



В феврале этого года реконструкцию «Юности» оценили в 1,4 миллиарда рублей (более 500 миллионов гривен). Тогда в «ДНР» сказали, что проект находится на строительной экспертизе.



«Новости Донбасса» ранее писали, что стоимость реконструкции дворца молодежи в Донецке, который серьезно пострадал в результате обстрелов 2014 года, уже неоднократно пересматривалась.



В марте 2019 года в «ДНР» заявили, что средства на ремонт «Юности» выделят семья певца Иосифа Кобзона и российские депутаты. Стоимость работ оценили в 500 миллионов рублей, но ремонт так и не был начат.



Замдиректора ДМ «Юность» Гелена Ефимова в августе 2019-го заявляла, что реконструкция здания обойдется примерно в 260 миллионов рублей.



В октябре 2020 года был показан эскизный проект реконструкции дворца молодежи «Юность».