«ЛНР» заявила о 13 смертях от коронавируса за сутки

В отдельных районах Луганской области зафиксировано 13 смертей из-за COVID-19. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ЛНР».



Кроме того, в ОРЛО зафиксировали 94 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего «ЛНР» сообщила о 10 765 случаях заболевания на ковид, из них 8354 пациента — выписаны, 1085 — умерли, 1326 — лечатся.



У властей Украины нет данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территориях.

За среду, 15 сентября, в Украине выявили 5 744 новых случая заражения коронавирусом, что на 1 104 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 499 пациентов, а 101 человек умер.