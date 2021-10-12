На неподконтрольной Донетчине – более 700 новых случаев ковида

В отдельных районах Донецкой области в понедельник, 11 октября, выявили 739 новых случаев коронавируса. Кроме того, 95 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом. Об этом сообщили медики, подконтрольные группировке «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 72 314 случаев заболевания COVID-19. Из них 56 109 пациентов выздоровели, а 5 481 человек умерли. Продолжают болеть 10 724 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 422 случая пневмоний, госпитализированы 154 пациента. Всего на лечении находится 3 981 пациент с пневмониями, из них 1 446 на кислородной поддержке (+111 за сутки).



Украинское правительство не владеет официальными данными о заболеваемости ковидом на временно оккупированных территориях.

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