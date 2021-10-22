Вирус «пробил» две прививки: Арсен Аваков заболел ковидом

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заболел коронавирусом. При этом он был полностью вакцинирован от COVID-19. Об этом политик написал на своей Facebook-странице.



По его словам, течение болезни проходит без осложнений.



«Читаю про себя в интернете, что, мол, помираю от ковида. К счастью нет! Недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книжки», — написал Аваков.



«Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке. Берегите себя!», — добавил экс-министр.

