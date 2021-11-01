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В суде Нидерландов начинается новый блок слушаний в деле о сбитом МН17

01 ноября 2021, 08:44

В суде Нидерландов начинается новый блок слушаний в деле о сбитом МН17

В судебном комплексе Схипхол близ Амстердама начинается очередной блок слушаний в процессе по делу о сбитом «Боинге» рейса МН17. Ожидается, что суд заслушает результаты работы следственного судьи, претензии потерпевших сторон, слово также будет вновь предоставлено родственникам погибших.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно предварительному планированию, заседания пройдут 1, 2, 8, 9, 15, 16 и 17 ноября. С 15 ноября прокуроры будут пояснять суду, считают ли они достаточными доказательства для того, чтобы обвиняемые по делу были признаны виновными, равно как и огласят, какое именно наказание они считают уместным.

В деле фигурируют четыре обвиняемых — три гражданина России и один украинец — Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и крушении авиалайнера.

Суд проходит в отсутствие всех четверых. Вместе с тем, интересы одного из них — Пулатова, представляют адвокаты нидерландской фирмы.

В рамках предыдущего блока слушаний, который прошел в сентябре, к суду обратились родственники погибших. Ожидается, что суд сможет огласить свое решение в следующем году.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. 

Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию  в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

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