В суде Нидерландов начинается новый блок слушаний в деле о сбитом МН17

В судебном комплексе Схипхол близ Амстердама начинается очередной блок слушаний в процессе по делу о сбитом «Боинге» рейса МН17. Ожидается, что суд заслушает результаты работы следственного судьи, претензии потерпевших сторон, слово также будет вновь предоставлено родственникам погибших.



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Согласно предварительному планированию, заседания пройдут 1, 2, 8, 9, 15, 16 и 17 ноября. С 15 ноября прокуроры будут пояснять суду, считают ли они достаточными доказательства для того, чтобы обвиняемые по делу были признаны виновными, равно как и огласят, какое именно наказание они считают уместным.



В деле фигурируют четыре обвиняемых — три гражданина России и один украинец — Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и крушении авиалайнера.



Суд проходит в отсутствие всех четверых. Вместе с тем, интересы одного из них — Пулатова, представляют адвокаты нидерландской фирмы.



В рамках предыдущего блока слушаний, который прошел в сентябре, к суду обратились родственники погибших. Ожидается, что суд сможет огласить свое решение в следующем году.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.