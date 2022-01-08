Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан

08 января 2022, 15:02

В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан

В неподконтрольном Украине Донецке появились объявления о якобы поиске спортсменов для «обеспечения порядка и помощи властям» в охваченном протестами Казахстане.

Объявления подобного содержания размещены нескольких донецких сообществах по поиску работы в социальной сети «Вконтакте» и в мессенджере Telegram. Организатором сборов указывается «Военно-патриотический клуб «Покров» в Астрахани (РФ). Перед отправкой в Казахстан добровольцы должны будут пройти двухдневную подготовку.

«Астрахань, Военно-патриотический клуб "Покров". Должностные обязанности: поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Казахстана. Помощь в наведении порядка местным властям. По приезду в Астрахань будет подготовка 2 дня», — говорится в сообщении.

Руководитель ВПК «Покров» Андрей Барилов в телефонном разговоре с «Новостями Донбасса» опроверг информацию о наборе спортсменов для привлечения к разгонам протестующих в Казахстане. Он утверждает, что впервые слышит о подобном наборе и назвал информацию из объявлений фальшивой.

«Нет, вы что?! Мы вне политики и таким не занимаемся. Это какие-то фейки», — заявил Барилов.

В Казахстане со 2 января проходят массовые протесты после резкого повышения цен на топливо. В столице Нур-Султан, а также в Алматы и других крупных городах происходили столкновения митингующих с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В тот же день протестующие захватили здания администрации Алматы, резиденции президента и аэропорт. В городе была объявлена «антитеррористическая операция». Власти Казахстана также призвали ввести иностранные войска в страну в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Своих военных в Казахстан направили Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Кроме этого, президент страны Токаев распорядился стрелять на поражение по митингующим. По состоянию на 7 января власти Казахстана объявили практически о полном подавлении протестов и восстановлении порядка.

Еще по теме

Места
Казахстан Донецк
Прочее
Работа Протесты ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:02
В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан
12:33
«ДНР» заявила о 172 заболевших и пяти умерших от COVID-19
10:24
«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
16:07
На неподконтрольной Луганщине снова проводят «военные сборы»
14:24
«ДНР» в Рождество откроет КПП под Донецком. Правила те же
11:30
На шахте в Макеевке травмирован работник
09:21
«ЛНР» заявила о смерти еще 18 пациентов с коронавирусом
23:59
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
17:36
Двух боевиков «ДНР/ЛНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы
14:14
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на вакцинацию от ковида
10:05
Нескольким городам неподконтрольной Луганщины восстановили водоснабжение
09:37
Боевики не выпускали патруль ОБСЕ из ОРЛО
20:49
Организуют подвоз: В нескольких городах ОРЛО сокращена подача воды
18:57
В Донецке не нашли взрывчатку в торговых центрах
все новости
15:02
В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан
14:04
NYT сделала карту с российскими войсками на границе с Украиной
12:19
Советники Шольца и Макрона посетят Киев
09:11
Боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе
09:04
В Украине за сутки ковид обнаружили у 3195 человек
18:59
Макрон и Шольц инициировали встречу в Нормандском формате
18:15
Столтенберг вновь предостерег РФ от дальнейшей эскалации в Украине
17:20
Боевики стреляли из гранатометов, без потерь
16:38
Макрон анонсировал третий за несколько недель разговор с Путиным
14:46
От COVID-19 скончались еще 4 человека на Луганщине
13:38
ГБР опровергло информацию об аресте активов телеканалов «Прямой» и «5 канал»
12:33
«ДНР» заявила о 172 заболевших и пяти умерших от COVID-19
12:08
На Донетчине — более 200 заболевших ковидом за сутки и семь смертей
11:45
Санкции подорвут единство США и ЕС: В Госдепе объяснили позицию по «Северному потоку 2»
10:24
«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция