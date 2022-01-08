В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан

В неподконтрольном Украине Донецке появились объявления о якобы поиске спортсменов для «обеспечения порядка и помощи властям» в охваченном протестами Казахстане.



Объявления подобного содержания размещены нескольких донецких сообществах по поиску работы в социальной сети «Вконтакте» и в мессенджере Telegram. Организатором сборов указывается «Военно-патриотический клуб «Покров» в Астрахани (РФ). Перед отправкой в Казахстан добровольцы должны будут пройти двухдневную подготовку.



«Астрахань, Военно-патриотический клуб "Покров". Должностные обязанности: поддержание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Казахстана. Помощь в наведении порядка местным властям. По приезду в Астрахань будет подготовка 2 дня», — говорится в сообщении.

Руководитель ВПК «Покров» Андрей Барилов в телефонном разговоре с «Новостями Донбасса» опроверг информацию о наборе спортсменов для привлечения к разгонам протестующих в Казахстане. Он утверждает, что впервые слышит о подобном наборе и назвал информацию из объявлений фальшивой.



«Нет, вы что?! Мы вне политики и таким не занимаемся. Это какие-то фейки», — заявил Барилов.

В Казахстане со 2 января проходят массовые протесты после резкого повышения цен на топливо. В столице Нур-Султан, а также в Алматы и других крупных городах происходили столкновения митингующих с силовиками. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В тот же день протестующие захватили здания администрации Алматы, резиденции президента и аэропорт. В городе была объявлена «антитеррористическая операция». Власти Казахстана также призвали ввести иностранные войска в страну в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Своих военных в Казахстан направили Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Кроме этого, президент страны Токаев распорядился стрелять на поражение по митингующим. По состоянию на 7 января власти Казахстана объявили практически о полном подавлении протестов и восстановлении порядка.