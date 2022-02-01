В «Единой России» назвали число жителей ОРДЛО, которые подали заявки на вступление

Примерно 16 тысяч жителей отдельных районов Донецких и Луганских областей, подавших заявления на вступление в ряды российской партии «Единая Россия».



Об этом заявил депутат Государственной думы от ЕР, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает «ДАН».



Он уточнил, что заявки на вступление поступают в ростовское отделение «Единой России».



«Сегодня в ростовском отделении "Единой России" огромное количество заявлений от граждан РФ, живущих в Донбассе, которые хотят стать членами партии. Сегодня таких заявлений около 16 000», — сказал Водолацкий.



Он добавил, что в ближайшие дни посетит Луганск, куда будет передано 860 партийных билетов. С учетом выданных ранее в ОРЛО будет около 1000 членов российской партии власти.