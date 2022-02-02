В Кремле не стали комментировать публикацию в El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ

В Кремле видели публикацию в испанской газете El Pais с ответами США и НАТО на предложения РФ по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он заявил, что обнародованные в СМИ ответы в Кремле предпочитают не комментировать.



«Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в El Pais или к испанскому руководству. Я не знаю, но, по крайней мере, не к нам». — сказал Песков, уточнив, что в Кремле, конечно, видели данную публикацию.



Представитель Кремля напомнил, что вчера президент Владимир Путин «дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России».



Кроме того, Песков заверил, что РФ не причастна к обнародованию документов, содержащих ответы США и НАТО.



По его словам, в настоящее время РФ не заинтересована в огласке хода переговорного процесса с Штатами и НАТО по гарантиям безопасности.



«Озабоченности России может снять то, что изложено в двух документах (направленные США и НАТО предложения по гарантиям безопасности). Они предельно конкретные, там нет ни одной общей фразы», — заявил Песков, подчеркнув, что «никакого двойного прочтения быть не может».



Испанская газета El País опубликовала сегодня полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. По утверждению издания, речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах.

США и НАТО в своих письменных ответах России по долгосрочным юридическим гарантиям безопасности прогнорировали основные требования России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Также он заявил, что Россия не заинтересована в негативном сценарии развития событий вокруг Украины, поэтому будет продолжать переговоры по гарантиям безопасности. В отношении Украины Путин согласился с тем утверждением, что каждая страна имеет право выбора собственной системы безопасности. При этом подчеркнул, что все эти вопросы «требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга».