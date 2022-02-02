Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Кремле не стали комментировать публикацию в El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ

02 февраля 2022, 12:51

В Кремле не стали комментировать публикацию в El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ

В Кремле видели публикацию в испанской газете El Pais с ответами США и НАТО на предложения РФ по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он заявил, что обнародованные в СМИ ответы в Кремле предпочитают не комментировать.

«Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в El Pais или к испанскому руководству. Я не знаю, но, по крайней мере, не к нам». — сказал Песков, уточнив, что в Кремле, конечно, видели данную публикацию.

Представитель Кремля напомнил, что вчера президент Владимир Путин «дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России».

Кроме того, Песков заверил, что РФ не причастна к обнародованию документов, содержащих ответы США и НАТО.

По его словам, в настоящее время РФ не заинтересована в огласке хода переговорного процесса с Штатами и НАТО по гарантиям безопасности.

«Озабоченности России может снять то, что изложено в двух документах (направленные США и НАТО предложения по гарантиям безопасности). Они предельно конкретные, там нет ни одной общей фразы», — заявил Песков, подчеркнув, что «никакого двойного прочтения быть не может».

Испанская газета El País опубликовала сегодня полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. По утверждению издания, речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах.

США и НАТО в своих письменных ответах России по долгосрочным юридическим гарантиям безопасности прогнорировали основные требования России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Также он заявил, что Россия не заинтересована в негативном сценарии развития событий вокруг Украины, поэтому будет продолжать переговоры по гарантиям безопасности. В отношении Украины Путин согласился с тем утверждением, что каждая страна имеет право выбора собственной системы безопасности. При этом подчеркнул, что все эти вопросы «требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга».

Еще по теме

Места
США-Россия Россия-Нато Дмитрий Песков

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:49
В Донецке из-за сообщений о минировании эвакуируют студентов
11:43
«ДНР» выявила за сутки 1248 новых случаев COVID-19
10:46
«ДНР»: Как минимум в десяти городах поступили сообщения о минировании школ
08:47
«ЛНР»: 242 заболевших COVID-19
08:31
«ДНР»: В Донецке проверяют сообщения о минировании 85 школ
22:16
Бомба в «администрации ДНР» и голодовка в плену. Главное за день
17:04
«ДНР» переводит школы на дистанционное обучение, первоклассники уйдут на каникулы
16:21
«ЛНР» возобновила комендантский час
16:05
«ЛНР» переводит сорок школ на карантин
14:42
Пленный «ДНР» Григорий Синченко объявил голодовку
14:34
«ДНР»: В Донецке нашли бомбу в здании районной «администрации»
12:56
В Донецке эвакуировали людей из «администрации» Киевского района после сообщения о минировании
12:49
В «Единой России» назвали число жителей ОРДЛО, которые подали заявки на вступление
09:42
«ДНР» выявила более тысячи заболевших за сутки. Умерли 13 человек
08:11
«ЛНР» сообщила о 209 заболевших COVID-19 за сутки
все новости
13:12
«Это защита»: Зеленский — о поставках оружия Украине
12:51
В Кремле не стали комментировать публикацию в El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ
12:49
В Донецке из-за сообщений о минировании эвакуируют студентов
12:22
Резников разъяснил, кому не грозит призыв в армию с 2024 года
12:00
На Луганщине за сутки выявили почти 700 новых случаев COVID-19
11:57
Фонд госимущества продает Азовский судоремонтный завод
11:43
«ДНР» выявила за сутки 1248 новых случаев COVID-19
11:35
Донетчина вскоре перейдет в «красную» зону карантина — Минздрав
11:15
Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины
10:46
«ДНР»: Как минимум в десяти городах поступили сообщения о минировании школ
10:43
Правительство Польши одобрило военную поддержку Украине
10:21
Боевики обстреляли КПВВ «Гнутово» на Донетчине с применением беспилотника
10:19
На Донетчине выявили почти 1600 новых случаев COVID-19
10:06
На строительстве казарм в Мариуполе растратили более 10,5 миллиона гривен
09:56
Никакого права вето: Кулеба исключил особый статус Донбасса по российскому варианту
все новости
ВИДЕО
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
29 января, 21:50
ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе
29 января, 13:51

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция