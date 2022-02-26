За сутки РФ понесла в Украине потерь больше, чем за 8 лет в Сирии — The Economist

В течение суток российская армия в Украине понесла потерь больше, чем в течение восьми лет боевых действий в Сирии. Противотанковое оружие Украины оказало серьезное сопротивление продвижению России на севере и востоке, пишет The Economist.



Издание приводит соотношение между расходами Украины и России на оборону, руководствуясь «военным паритетом покупательской способности», который разработал Питер Робертсон из Университета Западной Австралии. Этот показатель корректирует оборонные бюджеты с учетом того, как они распределяются между заработной платой, эксплуатационными расходами и оборудованием, а также как меняются местные цены в каждой из этих областей.



Заработная плата и в Украине, и в России ниже, чем в Америке, которая является эталоном для расчетов. Строительство и техническое обслуживание также дешевле. Но Украина тратит большую долю своего бюджета на заработную плату, которая ниже, чем в Америке и России, чем на оборудование, которое более равномерно по стоимости.



В номинальном выражении расходы Украины на оборону составляют 9,6% от российских. С поправкой на расходы эта цифра увеличивается более чем в два раза — до 20,6%.