Оккупанты принудительно мобилизуют жителей Мариуполя в «армию ДНР»

Российские оккупанты проводят усиленную фильтрацию мужчин в Мариуполе и уже начали принудительную мобилизацию. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Поступают сообщения об усилении сплошной фильтрации мужчин в частном секторе Кальмиусского и Левобережного районов. Получены первые подтверждения принудительной мобилизации в "армию ДНР". Преимущественно молодые мужчины до 40 лет», — написал Андрющенко.
По его словам, насильно мобилизованных направляют в направлении Донецка.
«Сейчас информацию дополнительно уточняем относительно количества и дальнейшей судьбы», — добавил советник мэра.
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