Оккупанты принудительно мобилизуют жителей Мариуполя в «армию ДНР»

Российские оккупанты проводят усиленную фильтрацию мужчин в Мариуполе и уже начали принудительную мобилизацию. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Поступают сообщения об усилении сплошной фильтрации мужчин в частном секторе Кальмиусского и Левобережного районов. Получены первые подтверждения принудительной мобилизации в "армию ДНР". Преимущественно молодые мужчины до 40 лет», — написал Андрющенко.



По его словам, насильно мобилизованных направляют в направлении Донецка.



«Сейчас информацию дополнительно уточняем относительно количества и дальнейшей судьбы», — добавил советник мэра.