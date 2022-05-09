Открытие границы для выезда мужчин во время военного положения не планируется — Шмыгаль

В планах у правительства нет смягчения ограничений для мужчин призывного возраста относительно выезда за пределы Украины во время действия военного положения. Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.



К тому же Денис Шмыгаль сообщил, что из Украины выехало около 5 миллионов человек, но число возвращающихся украинцев больше, чем тех, кто желают выехать из Украины.



Ранее о том, что возможность для мужчин призывного возраста выехать заграницу рассматривается заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.