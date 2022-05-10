44 тела обнаружили под завалами жилого дома в Харьковской области — глава ОВА

Сорок четыре тела погибших жителей Изюма Харьковской области были обнаружены под завалами дома, который оккупанты уничтожили еще в марте. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Во временно оккупированном Изюме из-под завалов пятиэтажного дома, который оккупанты уничтожили еще в первой декаде марта, нашли тела 44 погибших гражданских», — сказано в сообщении.



«Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Мы фиксируем каждое, и за каждое они заплатят!», — отметил глава администрации.

