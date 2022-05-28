Вывозят малыми партиями: Оккупанты начали погрузку металлопроката в Мариуполе

Российские захватчики начали погрузку украинского металлопроката для вывоза из порта Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм- канале.



«Оккупанты приступили к первой погрузке металлопроката из Мариупольского порта. Поскольку нет подтверждения разблокировки "новых ворот", металл будут вывозить малыми партиями. Продолжаем фиксировать и следить», — написал он.



Он также обратился за помощью к СМИ в установлении грузополучателей металлопродукции, вывезенной из Мариуполя, и маршрута судов.