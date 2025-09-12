«Український терор» і правда: як росіяни ховають військові об'єкти за спинами цивільних — розслідування

Наслідки обстрілу Донецька

Чотири ночі поспіль Донецьк був уражений ракетними та дроновими атаками. Окупаційна влада «ДНР» заявляє, що мішенню стали будинки мирних жителів, цивільна інфраструктура. Особливий акцент російські військові блогери та інші пропагандисти роблять на тому, що постраждали будівлі дитячих садків та шкіл.



Судячи з опублікованих фото у російських медіа, під обстріл справді потрапила мирна інфраструктура. Але чи тільки вона? «Новини Донбасу» проаналізували фото наслідків обстрілів, а також зіставили дані з інформацією, яку озвучив аналітичний проєкт «Dnipro Osint Гарбуз». Висновок — «ДНР» продовжує брехати і маніпулювати фактами, показуючи громадськості лише те, що вигідно їй і російським кураторам.

Хронологія обстрілів Донецька

Дрони атакували Макіївку та Донецьк увечері 7 вересня. Місцеві жителі повідомили про вибухи в районі школи №58 у Червоногвардійському районі окупованої Макіївки. Також удар припав по парку Гулівер та в район Мотелю в окупованому Донецьку. Крім того, в угрупуванні «ДНР» заявили про «приліт» по школі №20, яка розташована неподалік парку Гулівер.



Саме після цього обстрілу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ЗСУ нібито завдали удару безпілотником по дитячому майданчику, а отже Росія може відповісти.



У ніч із 8 на 9 вересня зафіксовано «прильоти» у Будьонівському, Київському та Куйбишевському районах міста.



Ушкодження отримав багатоквартирний житловий будинок на вул. Відважних у Будьонівському районі. У сусідньому будинку пошкоджено скління та 10 легкових автомобілів.





Також пошкоджено школу №62 в Куйбишевському районі. У дитячому садку № 262 пошкоджено вікна та дверний блок. У будівлі Станції юних техніків № 1 пошкоджено віконні блоки та фасад будівлі.

На вулиці Батищева у Київському районі також пошкоджено житловий будинок.



Увечері 10 вересня від обстрілу постраждав центр Донецька. У Київському районі міста внаслідок обстрілу пошкоджено торгові об'єкти та багатоквартирний житловий будинок на вулиці Артема, а також колишній обласний центр травматології, ортопедії та нейрохірургії.

Брехня пропагандистів

А тепер розглянемо чергову інформаційну провокацію російської пропаганди на прикладі обстрілів, що сталися у ніч проти 9 вересня.

Telegram-канал проєкту «Dnipro Osint Гарбуз» у вечір обстрілу повідомив, що Сили оборони України завдали комбінованого удару з використанням дронів та крилатих ракет по російських військових об'єктах у Донецьку:

Пункт управління армією. Територія заводу «Топаз», координати: 48.0278, 37.7555.

Командний пункт 41-ї загальновійськової армії. Територія «Науково-дослідного інституту комплексної автоматизації», координати: 48.0328, 37.7752. Вдарено до 2 дронів або ракет.

Командний пункт 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Територія Донецького металургійного заводу, координати: 47.9828, 37.8039. Вдарено щонайменше одним дрон-камікадзе.

Усі три об'єкти знаходяться у промисловій зоні. А у районі цих об'єктів якраз і постраждала житлова інфраструктура. Тільки «ДНР» воліла не розкривати подробиць поразки своїх військових баз. Адже інакше вона зізнається, що має у своєму розпорядженні мілітаристські об'єкти фактично в житлових масивах, наражаючи на небезпеку цивільне населення.

Нижче — Googlе-панорама вулиці Куйбишева, колишній завод «Топаз». Будинок із вивіскою «Запчастини» постраждав під час обстрілу. На Googli-панорамі видно стару вивіску — «Автозапчастини».

Це фото пошкодженого будинку, розташованого навпроти колишнього заводу, який окупанти зараз використовують у військових цілях.

Нижче на карті вказано, як близько знаходяться один до одного дитячий садок №351 та колишній завод «Топаз». Будинок садка також постраждав.

Також поруч знаходиться і Міська станція юних техніків №1. Її теж пошкоджено.

Нижче на фото — наслідки обстрілу, внаслідок якого постраждав житловий будинок на вулиці Батищева у Київському районі Донецька.

Цей будинок розташований навпроти третього ураженого 8 вересня військового об'єкту російських окупантів. А саме — території «Науково-дослідного інституту комплексної автоматизації».

Нижче на мапі — Будьонівський район. Та обстріл потрапили цивільні об'єкти вулицями Диктатури Пролетаріату та Відважних. Наприклад, дитячий садок № 223.

А приблизно за кілометр від нього по вулиці Травневій, 66 розташована промзона, яку ще з 2014 року так звані козаки використовували як нелегальну в'язницю для цивільного населення. До війни та окупації на цій території знаходилися приватні підприємства.

По сусідству з нібито обстріляною вулицею Відважних є ще один колишній промисловий об'єкт. Там, по вулиці Баумана, ще у 2016 році журналісти-розслідувачі виявили базу інженерно-саперного підрозділу російських військ.

Варто зазначити, що ані козацької в'язниці, ані бази інженерно-саперного підрозділу немає у списку уражених об'єктів, який опублікували ОСІНТери. Ми лише навели черговий приклад того, як близько до житлових будинків, шкіл і дитячих садків окупанти можуть мати свої об'єкти.

Відповідальність РФ

У міжнародному праві розміщення військової техніки в житлових районах може порушувати кілька принципів, закріплених у міжнародних договорах та нормах, особливо у контексті захисту цивільного населення.

Женевські конвенції 1949 року (особливо IV Женевська конвенція) та Додаткові протоколи до них:

Стаття 51 Протоколу I до Женевських конвенцій (1977): Гарантує захист цивільних осіб та об'єктів від наслідків воєнних дій. Розміщення військової техніки або інших військових об'єктів у житлових районах може призвести до того, що ці об'єкти стають цілями для атак, що є порушенням принципу захисту цивільних об'єктів.

Стаття 52 Протоколу I: Визначає, що цивільні об'єкти не повинні атакуватися, якщо вони не використовуються для військових потреб. Розміщення військової техніки у житлових районах перетворює ці об'єкти на військові цілі, що порушує ці норми.

Конвенція про захист цивільних осіб під час війни (Женевська конвенція IV, Стаття 28):

Прямо забороняє розміщення військових об'єктів чи техніки поблизу цивільних об'єктів, оскільки це наражає цивільних осіб на небезпеку.

Міжнародне гуманітарне право (МГП):

Принцип пропорційності та дискримінації в міжнародному праві (наприклад, в рамках ООН та Міжнародного кримінального суду) забороняє завдання ударів по цивільних об'єктах, якщо вони використовуються для військових потреб. Таким чином, розміщення військової техніки у житлових зонах порушує ці принципи, роблячи житлові райони об'єктами можливих атак.

Міжнародний суд ООН (Юрисдикція та практика):

У своїй практиці міжнародний суд також враховує порушення норм гуманітарного права, включаючи використання цивільної інфраструктури для воєнних цілей. У разі, якщо військову техніку розміщено в житлових районах, це може бути розцінено як порушення прав населення.

Варто зазначити, що така гучна маніпуляція «ДНР» вдалася наприкінці червня. Так, окупованому Донецьку вночі 30 червня відбувся обстріл. Під ударом опинилася будівля колишнього Донецького державного науково-дослідного та проєктного інституту кольорових металів. Однак увага російської пропаганди була зосереджена на невеликому ринку навпроти — він палахкотів.



Цей випадок спотворення фактів про обстріл з боку російських медіа — не перший. Раніше ми писали, що окупаційна адміністрація «ДНР» приховує повну інформацію про удар по Макіївці, внаслідок якого постраждали російські військові.