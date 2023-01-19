В энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит

Потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды, но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный. Об этом сообщили в «Укрэнерго».



«В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций», - рассказали в компании.

Отмечается, что вчера, 18 января, «Укрэнерго» завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе, а также специалисты компании восстановили еще раз поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию.

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