В енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит

Споживання електроенергії прогнозується дещо менше, ніж у середу, через теплу погоду, але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий. Про це повідомили в «Укренерго».



«Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій», - розповіли в компанії.

Зазначається, що вчора, 18 січня, «Укренерго» завершило ремонт автотрансформатора на одній із підстанцій у Дніпровському регіоні, а також фахівці компанії відновили ще раз пошкоджену лінію електропередачі, яка з'єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.

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