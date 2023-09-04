Армія РФ випустила понад 200 снарядів по Херсонщині, є поранені, серед них — дитина

Військові РФ минулої доби, 3 вересня, обстріляли Херсонську область 57 разів. В результаті обстрілу одна людина загинула, ще одна — отримала поранення. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 271 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації. По місту Херсон окупанти випустили 10 снарядів», — повідомив він.

За інформацією голови регіону, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю птахоферми у Херсонському районі; адміністративну будівлю у Бериславському районі; будівлі навчального закладу та акціонерного товариства у Херсоні.

«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — отримали поранення, серед них — 1 дитина», — резюмував Прокудін.

Нагадаємо, окупанти обстріляли дитячий садок у селищі Білозерка, Херсонської області.