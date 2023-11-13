Служебные собаки полиции Донбасса признаны лучшими в поиске взрывчатки

Полицейские собаки Донецкой области помогают выявлять взрывчатку и наркотики. Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Сегодня в полиции Донецкой области служат шестнадцать собак. Они ищут оружие и взрывные устройства, наркотические вещества и людей по их запаху. Вместе с полицейскими собаки выезжают на боевые задания, первыми заходят в составе взрывотехнических групп в деоккупированные районы для разминирования. Кроме того, дежурят на блокпостах и задействуются вместе с военной службой правопорядка. Об этом рассказали в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области.

Кинологи несут службу в режиме 24/7: выполняют и полицейские функции, и дрессируют питомцев. Дрессировка в условиях войны имеет свою специфику – это получение боевого опыта. Четвероногих защитников учат работать, не реагируя на такие раздражители как выстрелы, взрывы.

«Это и работа при обстрелах, и работа в налапниках – когда все вокруг в осколках. Такая подготовка очень помогла при деоккупации Святогорска и Лимана», – отмечает начальник кинологического центра полиции Донецкой области Леонид Котов.

Два года подряд служебных собак полиции Донбасса признают лучшими в номинации «Поиск взрывоопасных предметов». Престижную премию от Кинологического союза Украины «Четырехлапые защитники» получили сестры-лабрадорки Кира и Айра, которые помогали разминировать Святогорск и Лиман.

По сообщению ГУ Нацполиции в Донецкой области, с начала 2023 года служебные собаки помогли раскрыть 61 преступление.

При участии хвостатых «детективов» полицейские изъяли 157 взрывных устройств, около 10 кг взрывчатых веществ, 1500 патронов, четыре единицы оружия, а также 10 кг марихуаны и более килограмма синтетических наркотиков. Также благодаря кинологам были найдены останки двух человек.