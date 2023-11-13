Службові собаки поліції Донбасу визнані найкращими у пошуку вибухівки

Поліцейські собаки Донецької області допомагають виявляти вибухівку та наркотики. Фото: ГУ Нацполіції у Донецькій області

Сьогодні у поліції Донецької області служать шістнадцять собак. Вони шукають зброю та вибухові пристрої, наркотичні речовини та людей за їхнім запахом. Разом із поліцейськими собаки виїжджають на бойові завдання, першими заходять до складу вибухотехнічних груп до деокупованих районів для розмінування. Крім того, чергують на блокпостах та задіяні разом із військовою службою правопорядку. Про це розповіли у Головному управлінні Національної поліції у Донецькій області.

Кінологи несуть службу в режимі 24/7: виконують і поліцейські функції, і дресирують вихованців. Дресирування за умов війни має власну специфіку – це здобуття бойового досвіду. Чотироногих захисників вчать працювати, не реагуючи на такі подразники, як постріли, вибухи.

«Це і робота під час обстрілів, і робота в налапниках – коли все навколо в уламках. Така підготовка дуже допомогла при деокупації Святогірська та Лимана», – зазначає начальник кінологічного центру поліції Донецької області Леонід Котов.

Два роки поспіль службових собак поліції Донбасу визнають найкращими у номінації «Пошук вибухонебезпечних предметів». Престижну премію від Кінологічного союзу України «Чотирилапі захисники» здобули сестри-лабрадорки Кіра та Айра, які допомагали розмінувати Святогірськ та Лиман.

За повідомленням ГУ Нацполіції у Донецькій області, з початку 2023 року службові собаки допомогли розкрити 61 злочин.

За участю хвостатих «детективів» поліцейські вилучили 157 вибухових пристроїв, близько 10 кг вибухових речовин, 1500 набоїв, чотири одиниці зброї, а також 10 кг марихуани та більше кілограма синтетичних наркотиків. Також завдяки кінологам було знайдено останки двох людей.