36 людей, яких евакуювали зі Сватівщини, отримали безкоштовне житло — Лисогор

Жителі евакуювалися з деокупованих сіл Сватівського району до населеного пункту Піски-Радьківські на Харківщині.



Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Ми постійно проводимо ретельний аналіз громад, які можуть надати житло луганчанам на базоплатній основі. Люди сплачують лише комунальні послуги. Будинки облаштовані газовим та твердопаливним опаленням. Щомісяця вони отримують гуманітарну допомогу, двічі на тиждень – хліб. Регулярно надходять виплати для ВПО від держави», — прокоментував посадовець.



Він також наголосив, що нагальні потреби евакуйованих щоразу обговорюються із приймаючою громадою.



Нагадаємо, на окупованих територіях Луганщини росіяни вимагають від селян перереєструвати право власності на земельні паї відповідно до законодавства, що діє в РФ.