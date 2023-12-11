Польские перевозчики завершили блокировку одного пункта пропуска

Сегодня в 14.00 завершилась акция протеста польских перевозчиков перед пунктом пропуска «Дорогуск – Ягодин». Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



«Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях производится в обычном режиме. Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок», — отметили в погранслужбе.



Решение местных властей касается только пограничного перехода в Дорогуске. В настоящее время заблокированы остаются еще три КПП на польской границе.