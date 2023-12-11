Польські перевізники завершили блокування одного пункту пропуску

Сьогодні о 14:00 завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



«Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень», — зазначили у прикордонній службі.



Рішення місцевої влади стосується лише прикордонного переходу в Дорогуську. Наразі заблоковано залишаються ще три КПП на польському кордоні.