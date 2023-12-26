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Демобілізація через 36 місяців: Залужний розповів на скільки це можливо

26 грудня 2023, 18:48

Демобілізація через 36 місяців: Залужний розповів на скільки це можливо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Генеральний штаб та Міноборони погодилися на демобілізацію військових через 36 місяців, сподіваючись, що не буде загострення на фронті і ким замінитиме.

Про це заявив Валерій Залужний на прес-конференції 26 грудня.

«Разом із Міноборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше, що не буде загострення на фронті. І друге, найголовніше, що цих людей за 36 місяців буде ким замінити. І ось уже уряд, який почав реалізовувати закон, я думаю, він чітко розуміє, які у нашої держави можливості», — сказав він.

Також Залужний висловив сподівання, що через 36 місяців «ми впораємося із завданням» для того, щоб замінити людей, які у надскладних умовах виконують свою роботу із захисту країни.

«Моя позиція дуже проста. Я не втомлюсь нагадувати про те, що йде війна. Війна, що розвивається за своїми законами. І все, що відбувається на війні, залежить, найголовніше, від дій нашого супротивника. Тому я чітко розумію і знаю, і вам хочу сказати, що наші бійці зараз на фронті у надскладних, дуже складних умовах роблять свою справу, завдяки якій ми можемо тут спокійно спілкуватися з вами. І, звичайно, мені хотілося б, щоб люди, які йдуть у війська і які вже служать у війні, чітко розуміли, скільки вони воюватимуть», — додав Залужний.

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