Россия формирует армию «советского типа» — разведка Эстонии

Россия в военном отношении готовится к длительной конфронтации с Западом и формирует армию «советского типа», считают в эстонской разведке, пишет немецкое издание BILD.



Об этом намерении свидетельствует военная реформа, говорится в годовом отчёте службы внешней разведки Эстонии.



Пересмотр военного бюджета отражает представления российского руководства о ресурсах, необходимых для ведения агрессивной войны в Украине и конфронтации с Западом.



«Можно предположить, что в течение следующего десятилетия НАТО столкнётся с массовой армией советского типа, которая технологически уступает союзникам, но представляет значительную угрозу благодаря своим размерам, огневой мощи и резервам», — пишет в докладе глава разведки Каупо Розин.



Чтобы защититься от возможного нападения такой армии, армии и оборонная промышленность союзников по НАТО должны быть значительно лучше подготовлены и оснащены, чем сейчас, отметил он.



Ранее ГУР опубликовало списки наемников из Сирии, завербованных Россией на войну против Украины.



Как известно, россияне вербуют сирийцев для участия в боевых действиях против Украины через туристические фирмы, а обучение проходит на военной базе возле города Алеппо и аэродрома Kuweires.