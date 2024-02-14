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Росія формує армію «радянського типу» — розвідка Естонії

14 лютого 2024, 15:30

Росія формує армію «радянського типу» — розвідка Естонії

Росія у військовому відношенні готується до тривалої конфронтації із Заходом та формує армію «радянського типу», вважають в естонській розвідці, пише німецьке видання BILD.

Про цей намір свідчить військова реформа, йдеться у річному звіті служби зовнішньої розвідки Естонії.

Перегляд військового бюджету відображає уявлення російського керівництва про ресурси, необхідні для ведення агресивної війни в Україні та конфронтацію із Заходом.

«Можна припустити, що протягом наступного десятиліття НАТО зіткнеться з масовою армією радянського типу, яка технологічно поступається союзникам, але становить значну загрозу завдяки своїм розмірам, вогневій могутності та резервам», - пише в доповіді глава розвідки Каупо Розін.

Щоб захиститися від можливого нападу такої армії, армії та оборонна промисловість союзників по НАТО мають бути значно краще підготовлені та оснащені, ніж зараз, зазначив він.

Раніше ГУР опублікувало списки найманців із Сирії, завербованих Росією на війну проти України.

Як відомо, росіяни вербують сирійців для участі у бойових діях проти України через туристичні фірми, а навчання проходять на військовій базі біля міста Алеппо та аеродрому Kuweires.

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