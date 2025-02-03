Как минимум 6 человек погибли в Донецкой области из-за обстрелов — ОВА

Из-за постоянных обстрелов в Донецкой области продолжают гибнуть люди. Фото: ОВА

В результате обстрелов в Донецкой области погибли как минимум 6 человек. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в понедельник, 3 февраля.

«В Часов Яре продолжаются активные боевые действия, но часть людей все еще остается в городе. Сегодня удалось найти тела пяти погибших мирных жителей в возрасте от 32 до 66 лет», — написал Филашкин в телеграм-канале.

Также стало известно, что накануне в Покровске погиб 62-летний мужчина, отметил он.

Кроме того, в Рубцах Лиманской громады ранения получил еще один человек.