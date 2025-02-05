Кто вернулся из российского плена: подробности

Среди освобожденных 5 февраля украинских защитников — 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.



«Это 61 по счету обмен военнопленными, организованный Коордштабом, с начала полномасштабного российского вторжения. Всего из российской неволи благодаря работе штаба по поручению президента Украины удалось вернуть уже 4131 человека: это как военнослужащие, так и гражданские, а также иностранные граждане», — говорится в сообщении Коорштаба.



Указано, что на этот раз домой возвращаются 108 военнослужащих ВСУ (в частности, из ТрО — семеро, ВМС — 26, и трое из Воздушных сил). Освобождены из плена также 22 нацгвардейца, 19 пограничников, один представитель Нацполиции.



«Среди освобожденных — 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров», — сообщает Коордштаб.



В штабе отметили, что украинские военнослужащие получат надлежащее лечение, помощь по реабилитации и реинтеграции в общество, а также выплаты денежного обеспечения, которое они должны были получать в течение пребывания в плену, и единовременную материальную помощь.



Украине помогли с обменом Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщалось, Россия и Украина на уровне омбудсменов договорились об обмене следующей партией посылок для военнопленных.



Во время обмена пленными 15 января из России и Украины домой вернулись 50 военных, большая часть из которых имеют тяжелые ранения или заболевания.



Напомним, что 30 декабря 2024 года Украины и Россия провели большой обмен пленными в формате 150 на 150.