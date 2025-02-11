Новое наступление украинских войск в Курской области: десантники ВСУ показали видео

Новое наступление ВСУ в Курской области. Фото: кадр из видео

82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ во взаимодействии с подразделениями сил поддержки, боевого и логистического обеспечения провела наступление на одном из направлений в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По словам украинских военных, в результате стремительного и неожиданного для армии РФ маневра заняты новые рубежи и значительно улучшено тактическое положение.

Напомним, что 6 февраля российские СМИ заявили о новом наступлении ВСУ в Курской области.



Уже на следующий день в американском Институте изучения войны сообщили, что украинским войскам далось продвинуться на пять километров.