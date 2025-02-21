«Последние дни враг проводит очень активно»: в DeepState заявили об ухудшении ситуации на Новопавловском направлении

Ситуация в Новоочеретоватом. Фото: карта DeepState

В сети появились кадры с военными РФ и их флагами в селе Новоочеретоватое Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Россияне публикуют видео, которые подтверждают их присутствие в селе.



«Последние дни враг проводит очень активно. Из села Новый Комар штурмовые действия направлены в сторону Новоочеретоватого и села Днепроэнергия. Противник применяет танки, но практически все были уничтожены Силами обороны. Однако ситуация продолжает ухудшаться», – заявили в DeepState.

Напомним, что ВСУ отбили у российских войск позиции под городом Покровск Донецкой области.