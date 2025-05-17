На восточном направлении враг атаковал более 100 раз

Согласно оперативной сводке Генерального штаба ВСУ на утро 17.05.2025, за минувшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 145 боестолкновений.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Торское, Ямполивка, Колодязи и в сторону Шийковки, Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Зеленой Долины.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения вблизи Часов Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг осуществил 19 атак в районах Торецка, Крымского и в сторону Дилеевки, Катериновки, Плещеевки и Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Новосергеевка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новоалександровка, Запорожье, Троицкое, Богдановка, Андреевка и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Алексеевка, Полтавка, Яблуневка, Старая Николаевка, Новая Полтавка.

На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал наши позиции в районах Константинополя, Шевченко, Новоселок и в сторону Богатыря и Зеленого Поля.