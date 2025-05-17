Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На східному напрямку ворог атакував понад 100 разів

17 травня 2025, 09:47

На східному напрямку ворог атакував понад 100 разів

На східному напрямку ворог атакував понад 100 разів

Згідно з оперативним зведенням Генерального штабу ЗСУ на ранок 17.05.2025, минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 145 зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Ямполівка, Колодязі та у бік Шийківки, Ольгівки, Нового Світу, Рідкодубу та Зеленої Долини.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення поблизу Часов Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Кримського та у бік Диліївки, Катеринівки, Плещеївки та Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та у бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції в районах Константинополя, Шевченка, Новосілок та у бік Богатиря та Зеленого Поля.

ТЕГИ

Місця
Лиманський напрямок Покровський напрямок Торецький напрямок Східний напрямок Новопавлівський напрямок
Організації
Генштаб ЗСУ Сили оборони України
Інше
Атаки боєзіткнення
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Україна та РФ домовилися про обмін полоненими. Вибухи та пожежа на військовому складі у Криму
20:38
Вода з шахт — жителі Макіївки обурюються якістю води
17:05
Загострення сталінофілії - «тверда рука» з'явилася на Таганці
15:14
Росія вироблятиме безпілотники на заводі в окупованому Луганську. Що відомо
14:09
Журналісти порахували скільки пам'ятників Сталіну на окупованих територіях
11:55
Напівтонна російська авіабомба впала на подвір'я будинку в окупованому селі Донецької області
11:46
У Перевальному виявлено десятки загиблих окупантів — «АТЕШ»
23:08
Головне за день: Україна виключає компроміс щодо Криму. У Херсоні зруйновано зоопритулок, постраждали тварини
22:00
У «ДНР» загострився кадровий голод на вчителів
20:05
В окупації: Балицький залишився без зама
14:08
У Севастополі евакуюють майно 810-ї бригади морпіхів РФ
23:24
Головне за день: Україна запроваджує статус депортованих дітей. Росія сформувала делегацію для переговорів у Стамбулі
17:03
До вирішення проблеми з безпритульними собаками в окупованому Маріуполі залучили Московський зоопарк
16:23
«Начальника» митного поста «Старобільськ» заочно засуджено до 15 років з конфіскацією майна
10:54
В окупованому Маріуполі під час зйомок фільму пошкодили оптоволоконний кабель зв'язку
09:38
Загарбники не збираються відновлювати розбомблений ними ж пологовий будинок в окупованому Маріуполі
08:22
У Криму готелі змушують бронювати номери для військових на літо
23:00
Головне за день: Посланці Трампа летять до Стамбула. Росія зменшує удари по Україні
16:30
У школах Мелітополя старшокласників готують до служби в армії
12:58
Через аварію в низці міст окупованої Донеччини скоротять подачу води
усі новини
11:01
Українські радіоелектронники шукають протидію ворожим безпілотникам на основі ШІ
10:26
Масовані обстріли Донецької області: 2 загиблих, 9 поранених, евакуація продовжується
09:47
На східному напрямку ворог атакував понад 100 разів
23:00
Головне за день: Україна та РФ домовилися про обмін полоненими. Вибухи та пожежа на військовому складі у Криму
22:47
На нас чекають дуже важкі дні — Туск
22:21
Лиманський напрямок – евакуація дітей
21:56
На східному напрямку знищено ворожий БУК-М1 – ОСУВ «Хортиця»
21:25
Триває робота над списками полонених - ГУР
20:38
Вода з шахт — жителі Макіївки обурюються якістю води
19:51
В Анапу мало хто поїде через розлив мазуту
19:14
Глава української делегації Умеров: Нашим наступним кроком має стати зустріч Зеленського та Путіна
18:20
Макрон про Росію: Не хоче миру – отримає санкції
18:15
МіГ-29 ЗСУ знищив штурмові групи РФ у руїнах будинку
17:45
Колишня посол США в Україні пояснила, чому пішла з посади
17:45
РФ завішує фронт оптоволокном для управління дронами — НГУ
17:05
Загострення сталінофілії - «тверда рука» з'явилася на Таганці
16:56
Росія посилює атаки дронами з ШІ: на фронті до 50 вильотів на добу
16:46
«Верховний суд ЛНР» виніс «вирок» полоненому громадянину Австралії, який воював на боці України
16:25
Переговори РФ та України завершилися безрезультатно
15:55
«Друзі», що залишилися без путінських подарунків
усі новини
ВІДЕО
МіГ-29 ЗСУ завдав удару по будинку з окупантами. Фото: кадр із відео МіГ-29 ЗСУ знищив штурмові групи РФ у руїнах будинку
16 травня, 18:15
Дерево, затягнуте оптоволоконним кабелем на фронті. Фото: кадр із відео РФ завішує фронт оптоволокном для управління дронами — НГУ
16 травня, 17:45
Двоє людей загинули внаслідок удару російського дрона по центру Костянтинівки вдень 16 травня. Фото: Донецька обласна прокуратура Двоє людей загинули, троє поранено через атаки російських дронів по Костянтинівці вдень 16 травня — прокуратура
16 травня, 14:31
Авіаудар МіГ-29 по пункту управління БпЛА РФ. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили пункт управління дронами РФ за допомогою МіГ-29
16 травня, 13:53
Удар по російських піхотинцях. Фото: кадр із відео Штурмовики ЗСУ ліквідували групу російських піхотинців за 15 хвилин
16 травня, 12:37
Детонація на складі боєприпасів у Перевальному в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер» Безпілотники атакували окупований Крим: повідомляють, що детонує склад боєприпасів та є загиблі військові РФ
16 травня, 09:21

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір