На східному напрямку ворог атакував понад 100 разів

Згідно з оперативним зведенням Генерального штабу ЗСУ на ранок 17.05.2025, минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 145 зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Торське, Ямполівка, Колодязі та у бік Шийківки, Ольгівки, Нового Світу, Рідкодубу та Зеленої Долини.

На Краматорському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення поблизу Часов Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Кримського та у бік Диліївки, Катеринівки, Плещеївки та Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Новосергіївка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новоолександрівка, Запоріжжя, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та у бік населених пунктів Новоукраїнка, Олексіївка, Яблунівка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував наші позиції в районах Константинополя, Шевченка, Новосілок та у бік Богатиря та Зеленого Поля.