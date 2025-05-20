Войска России разрушили здание горгаза в Покровске

Разрушенное здание горгаза в Покровске. Фото: «Донецкоблгаз»

Российские войска разрушили здание горгаза в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Донецкоблгаза», опубликовав фото разрушенного здания.



Как отметили в «Донецкоблгазе», это кадры потери и боли для всего их предприятия.



«Когда-то здесь бурлила жизнь. Здесь проводились совещания, составлялись планы, выполнялись ремонты. Сегодня эти стены в руинах. Ежедневные обстрелы со стороны России пытаются уничтожить не только инфраструктуру – они бьют по нашим людям, по нашим домам. Но мы остаемся. Мы помним. И мы восстановим», – заявили в предприятии.

Напомним, что российская армия разрушила детско-юношескую спортивную школу в Покровске.