В Славянске восстановили клинико-диагностическую лабораторию: она была повреждена обстрелом в 2024 году

Восстановленная клинико-диагностическая лаборатория в Славянске. Фото: Славянская ГВА

В городе Славянск Донецкой области восстановили клинико-диагностическую лабораторию Славянской клинической больницы. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.



По его словам, лаборатория была повреждена российским обстрелом в начале 2024 года.



«Тогда были повреждены как внешние, так и внутренние конструкции. Здание нуждалось в ремонте. Сегодня работы завершены. Они стоили 6 миллионов 67 тысяч гривен, которые предоставили финансовые доноры. В лаборатории восстановили ​​кровлю, выполнили общеремонтные и отделочные работы, заменили системы отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции. Добавлю, что лаборатория является одним из важнейших структурных подразделений медицинского учреждения. Ведь больница обслуживает не только жителей громады, но и жителей соседних ТГ, переселенцев и военных», – рассказал Лях.

Напомним, что 22 мая «шахеды» атаковали города Славянск и Краматорск на Донетчине, в результате чего есть повреждения.