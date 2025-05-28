Армия РФ ракетами «Смерч» третий раз за день ударила по Константиновке: в городе разрушены дома

Последствия обстрела Константиновки. Фото: Константиновская ГВА

28 мая российская армия из РСЗО «Смерч» и ствольной артиллерии обстреляла город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Две ракеты из РСЗО «Смерч» попали в жилой сектор. Разрушены несколько частных домов, повреждено учреждение здравоохранения.

Напомним, что ночью 28 мая оккупанты ракетами из РСЗО «Смерч» ударили по Константиновке, в результате чего в городе много повреждений.



Утром войска РФ ракетами «Смерч» снова ударили по городу, ранения получили три человека.