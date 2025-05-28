Армія РФ ракетами «Смерч» втретє за день вдарила по Костянтинівці: у місті зруйновані будинки

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

28 травня російська армія з РСЗВ «Смерч» та ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Дві ракети з РСЗВ «Смерч» влучили у житловий сектор. Зруйновані декілька приватних будинків, пошкоджений заклад охорони здоров'я.

Нагадаємо, що вночі 28 травня окупанти ракетами з РСЗВ «Смерч» вдарили по Костянтинівці, внаслідок чого у місті багато пошкоджень.



Вранці війська РФ ракетами «Смерч» знову вдарили по місту, поранення отримали три людини.