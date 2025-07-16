В оккупированном Токмаке подорвали автомобиль с российскими аэроразведчиками – ГУР

Утром 16 июля прогремел взрыв на окраине оккупированного города Токмак Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



По данным ГУР, «в воздух взлетел» зеленый «УАЗ-452». Внутри «буханки» находились два члена экипажа российской аэроразведки, которые специализировались на использовании БПЛА «Скат 350М».



Этот беспилотник российские войска использовали для выявления позиций Сил обороны Украины в Запорожской области и корректировки артиллерийского огня.



Оба оккупанта вместе с БПЛА «Скат 350М», который они перевозили, уничтожены.

Напомним, что 10 июля ГУР и партизаны подорвали российскую базу в оккупированном городе Мелитополь на Запорожье, в результате чего ликвидированы росгвардейцы.