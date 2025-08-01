Массированный ракетный удар по Киеву: погибла семья из Донбасса

В результате ракетного удара 31 июля по многоэтажке в Киеве погибла семья из Донбасса. Об этом сообщили на Facebook-странице лицея № 13, в котором учились погибшие подростки.



Шестиклассница Алина, девятиклассница Анастасия и их мама Ирина некоторое время назад переехали в украинскую столицу.



«Они бежали от войны, надеясь найти безопасность, новую жизнь, мир... Но война настигла их здесь. Алина и Настя были искренними, добрыми, светлыми девочками. Мы будем помнить их улыбки, добрые сердца, желание жить и учиться», — отметили в учебном заведении.





Кроме того, мама девочек, Ирина Гуменюк, работала кофейной эксперткой и была судьей на чемпионатах SCA.



«Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и всем, кто знал и ценил Ирину и ее дочерей», — написали в Facebook Fest coffee mission.





Напомним, ночью 31 июля российские войска атаковали Киев дронами и ракетами. Больше всего пострадал Святошинский район. По данным Воздушных сил, армия РФ запустила по Украине 309 дронов и восемь крылатых ракет.



Из-под завалов деблокировали тела 31 человека, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было два года. Всего в результате атаки 31 июля ранения получили 159 человек, из них 16 детей.





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