Масований ракетний удар по Києву: загинула родина з Донбасу

Внаслідок ракетного удару 31 липня по багатоповерхівці у Києві загинула родина з Донбасу. Про це повідомили на Facebook-сторінці ліцею №13, у якому навчалися загиблі підлітки.



Шестикласниця Аліна, дев'ятикласниця Анастасія та їхня мама Ірина деякий час тому переїхали до української столиці.



«Вони втекли від війни, сподіваючись знайти безпеку, нове життя, мир... Але війна наздогнала їх тут. Аліна та Настя були щирими, добрими, світлими дівчатами. Ми пам'ятатимемо їхні усмішки, добрі серця, бажання жити та навчатися», — зазначили у навчальному закладі.





Крім того, мама дівчаток, Ірина Гуменюк, працювала кавовою експерткою та була суддею на чемпіонатах SCA.



«Ми щиро співчуваємо родині, друзям та всім, хто знав та цінував Ірину та її дітей», — написали у Facebook Fest coffee mission.





Нагадаємо, вночі 31 липня російські війська атакували Київ дронами та ракетами. Найбільше постраждав Святошинський район. За даними Повітряних сил, армія РФ запустила по Україні 309 дронів і вісім крилатих ракет.



З-під завалів деблокували тіла 31 особу, серед них п'ятеро дітей. Наймолодшій дитині було два роки. Усього в результаті атаки 31 липня поранення отримали 159 людей, з них 16 дітей.





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