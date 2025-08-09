Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

09 августа 2025, 16:48

В Мариуполе отказались строить компенсационное жилье для 5000 пострадавших

Во временно оккупированном Мариуполе официально заявили, что компенсационного жилья для горожан, потерявших дома, строить не будут. Об этом сообщил назначенный Россией так называемый «мэр» города Олег Кольцов.

По его словам, вместо новых квартир мариупольцам предлагают заселяться в «бесхозные» жилые помещения — в основном это имущество украинцев, которые вынуждено покинули город. Эти квартиры распределяют не только среди местных жителей, но и среди российских медиков, которых привозят в Мариуполь из-за нехватки кадров.

Если законный владелец жилья вернется, ему откажут в возвращении собственности. В лучшем случае предложат другое, также конфискованное жилье. Однако при возвращении и этого владельца нынешних жильцов снова выселят.

Тем временем, Россия продолжает возводить в городе новые многоэтажки под ипотеку с завышенными ценами, которые недоступны для людей, оставшихся без крыши над головой после боевых действий в 2022 году.

По оценкам, сейчас в Мариуполе насчитывается около 5 тысяч бездомных, а дома продолжают сносить.

