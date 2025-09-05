Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми

Запорізька АЕС

Росія заявляє про технічне вирішення проблеми водопостачання для Запорізької АЕС та готує перезапуск усіх шести енергоблоків у генерацію, пише Telegram-канал «Андрющенко-Time».



Напередодні перший заступник керівника адміністрації президента РФ відвідав станцію, де обговорив терміни та технічні аспекти поновлення роботи. За словами призначеного Росією керівництва ЗАЕС, ключове питання охолодження реакторів планується закрити за рахунок нових технічних рішень.

Зокрема, вже проводять закупівлю плавучої насосної станції для забезпечення подачі води.

Москва неодноразово заявляла про намір інтегрувати Запорізьку АЕС у свою енергосистему, зазначає «Андрющенко-Time».