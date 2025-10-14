Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

14 жовтня 2025, 17:44

Зеленський позбавив громадянства України Труханова та Царьова. Що відомо

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Труханов у Телеграм Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Труханов у Телеграм

14 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав укази про припинення громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова та колишнього народного депутата Олега Царьова. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерела в Офісі президента України.

За словами джерел, укази не публікують, оскільки вони містять персональні дані.

Раніше 14 жовтня Зеленський провів нараду щодо ситуації з безпекою у деяких регіонах.

«Голова СБУ Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам та колаборантам у прифронтових регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Укази підписав», – сказав президент.

На цій нараді також був присутній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині. Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку і визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього – незабаром», – додав Зеленський.

Одеське видання «Думська» з посиланням на джерела повідомило, що саме Лисака призначать головою Одеської міської військової адміністрації.

За добу до рішення Зеленського, 13 жовтня, на сайті президента України опублікували петицію щодо припинення громадянства Труханова у зв'язку з тим, що «у відкритих джерелах неодноразово з'являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина Російської Федерації та російського податкового номера». Петиція за добу набрала необхідних для розгляду президентом 25 тисяч голосів.

При цьому 14 жовтня Зеленський відповів на петицію щодо створення Одеської міської військової адміністрації. Вона датована 24 вересня і також набрала необхідні 25 тисяч голосів. Зеленський заявив, що рішення про створення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування, тому він направив листи головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу, щоб вони «за наявності правових підстав вжили заходів для належного реагування».

Сам Труханов спростовує наявність у нього російського громадянства та називає все це «провокацією».

«За ці роки я пройшов усі можливі перевірки, які це спростували – офіційно та документально», – стверджує він.

Труханов – мер Одеси з 2014 року. Колишній народний депутат сьомого скликання Верховної Ради та ексдепутат Одеської міськради кількох скликань.

Царьов – колишній нардеп від «Партії регіонів» кількох скликань ВРУ та ексголова фейкового «парламенту Новоросії», підозрюваний у державній зраді та заочно засуджений за фінансування російської агресії проти України та зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка заочно заарештували .

