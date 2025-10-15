Жизнь под обстрелами: как живет Кушугумская громада у линии фронта

Скриншот

Взрывы FPV-дронов, авиабомб и снарядов РСЗО стали привычным фоном жизни для жителей Кушугумской громады. Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, население Кушугума сократилось лишь незначительно — всего примерно на 700 человек.

Сейчас здесь проживает около 7 тысяч жителей. После обмеления Каховского водохранилища летом в поселке сохраняются проблемы с водой, а в последние месяцы сюда эвакуируются жители соседней Малокатериновки — там оставаться стало крайне опасно.



Если в начале лета в Малокатериновке жило около 700 человек, то сейчас — не более 200. Местные жители признаются: укрываться практически негде. «В подвал идти страшно — может завалить. Мы просто садимся у стены и ждем: попадет или нет», — рассказывают люди.

Помимо обстрелов, в Кушугуме сохраняются трудности с водой. После исчезновения Каховского водохранилища трубы для забора технической воды не достают до реки. Сейчас жители берут воду из артезианских скважин, установленных при поддержке международных организаций.



Местные жители признаются, что вода из кранов бывает мутной и с осадком, поэтому артезианская скважина стала настоящим спасением.



С начала полномасштабного вторжения в Кушугумской громаде нашли приют около трех тысяч переселенцев из прифронтовых и оккупированных населенных пунктов Запорожской области.

