Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Жизнь под обстрелами: как живет Кушугумская громада у линии фронта
15 октября 2025, 22:40

Жизнь под обстрелами: как живет Кушугумская громада у линии фронта

Скриншот Скриншот

Взрывы FPV-дронов, авиабомб и снарядов РСЗО стали привычным фоном жизни для жителей Кушугумской громады. Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, население Кушугума сократилось лишь незначительно — всего примерно на 700 человек.

Сейчас здесь проживает около 7 тысяч жителей.  После обмеления Каховского водохранилища летом в поселке сохраняются проблемы с водой, а в последние месяцы сюда эвакуируются жители соседней Малокатериновки — там оставаться стало крайне опасно.

Если в начале лета в Малокатериновке жило около 700 человек, то сейчас — не более 200. Местные жители признаются: укрываться практически негде. «В подвал идти страшно — может завалить. Мы просто садимся у стены и ждем: попадет или нет», — рассказывают люди.

Помимо обстрелов, в Кушугуме сохраняются трудности с водой. После исчезновения Каховского водохранилища трубы для забора технической воды не достают до реки. Сейчас жители берут воду из артезианских скважин, установленных при поддержке международных организаций.

Местные жители признаются, что вода из кранов бывает мутной и с осадком, поэтому артезианская скважина стала настоящим спасением.

С начала полномасштабного вторжения в Кушугумской громаде нашли приют около трех тысяч переселенцев из прифронтовых и оккупированных населенных пунктов Запорожской области.

Подробнее смотрите в авторском материале журналистов «Новости Донбасса».

ТЕГИ

Места
Запорожская область Малокатериновка Кушугум
Прочее
линия фронта
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:49
В оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
14:25
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:21
Донецкая область: оккупанты довели Монаховский карьер до обмеления
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
12:44
В Крыму сократили выезды «скорой» из-за нехватки топлива
11:49
В оккупированном Алчевске прогремел взрыв в квартире — есть погибшие
13:45
Донецк погрузился в топливный кризис — бензин на вес золота и километровые очереди
14:45
В Украине создадут Госсистему эвакуации: как она буде работать
08:32
В оккупированном Донецке задержала парня за «антироссийские-комментарии» в соцсетях
15:49
Дроны ударили по местам базирования российской техники и личного состава в оккупации
22:40
На ЗАЭС начали восстанавливать внешнее электроснабжение
все новости
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
22:40
Жизнь под обстрелами: как живет Кушугумская громада у линии фронта
22:21
Россия заявила о контроле над Новопавловкой: ситуация на юге Покровска остается напряженной
21:24
В Краматорске задержали мужчину, который похитил букеты и плюшевых мишек
20:49
Британия обнародовала сумму замороженных российских активов
20:09
Россия усиливает удары по железным дорогам Украины: последствия и цели ударов
19:22
В Курске зафиксировали вспышку нетипичной дифтерии после прибытия граждан из КНДР
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:22
Россияне атаковали Доброполье: спасатели извлекли из-под завалов жилого дома тело мужчины
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
17:41
Авиаудар по храму в Константиновке: патрульные эвакуировали раненых и двухлетнего мальчика
17:24
Новый шанс на мир: Трамп и Зеленский проведут переговоры в Белом доме
16:54
Луганская ОВА предложила компромисс по изъятию остатков бюджетов громад
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
16:36
Великобритания ввела санкции против «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти»
16:13
Норвегия увеличит помощь Украине в 2026 году: детали
16:09
ВСУ уничтожают оккупантов на островах возле Херсона
15:55
Канада так и не передала Украине 25 бронемашин, обещанных в 2023 году
15:20
У России есть план дальнейшего военного использования территории Беларуси – разведка
15:07
Войска России обстреляли Дружковку и Святогорск: возникли масштабные пожары
все новости
ВИДЕО
Скриншот Жизнь под обстрелами: как живет Кушугумская громада у линии фронта
15 октября, 22:40
Скриншот: t.me/petrenko_iHS Россия заявила о контроле над Новопавловкой: ситуация на юге Покровска остается напряженной
15 октября, 22:21
Скриншот Россия усиливает удары по железным дорогам Украины: последствия и цели ударов
15 октября, 20:09
Скриншот В Курске зафиксировали вспышку нетипичной дифтерии после прибытия граждан из КНДР
15 октября, 19:22
Скриншот В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
15 октября, 19:02
В Мариуполе грузовик врезался в трамвай с пассажирами. Скриншот В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
15 октября, 18:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор